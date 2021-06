Fisco, Cabina di regia proroga di 2 mesi stop cartelle esattoriali

(Teleborsa) - Lapresieduta dal premiersi è espressa favorevolmente per l'estensione di due mesi, fino al 31 agosto, delCon il decreto legge che sarà varato nei prossimi giorni, il termine entro cui effettuare i pagamenti delle cartelle esattoriali sarà rimandato per la nona volta, spostando l'appuntamento a settembre.?"Ci sono in calendario. Si tratta di un coacervo di tasse che rischia di affossare la ripresa economica in atto. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori non sono in condizione di sopportare il peso di tutte queste imposte a cui si aggiungeranno le cartelle esattoriali che devono essere notificate dopo due anni di continui lockdown. È necessario che arrivi in Parlamento un provvedimento di pace e di riforma fiscale che non può essere più rinviato – ha dichiarato in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto –. Al premier Draghi chiediamo di mettere mano ad una riforma fiscale che semplifichi il sistema di tassazione e lo renda più competitivo abbassando le aliquote. Urge una visione innovativa della tassazione incentrata anche sulla capacità di ridurre il carico fiscale per quelle imprese che investono in Italia e generano nuovi posti di lavoro".Per tener conto dell'impatto che il Covid ha avuto sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, ilha annunciato la proroga del termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.