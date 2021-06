Future USA misti aspettando l'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo una giornata chiusa con il Dow Jones in ribasso e l'S&P 500 e il Nasdaq in rialzo, l'andamento dei future USA segnala che il mercato americano dovrebbe. Gli investitori continuano a monitorare il diffondersi della variante Delta della Covid-19. Tra i titoli in maggior rialzo nel pre-market ci sono quelli delle, con molte di esse che hanno annunciato incrementi nei dividendi dopo aver superato gli stress test.Il contratto sulè in positivo dello 0,16% a 34.220 punti, mentre quello sulloperde lo 0,07% a 4.277 punti. Il derivato sulregistra invece un ribasso dello 0,21% a 14.482 punti.Sul, oggi verranno diffusi l'FHFA Housing Price Index (HPI), che analizza le variazioni del valore di mercato delle case unifamiliari negli Stati Uniti, l'indice dei prezzi delle case S&P/Case-Shiller e l'indicatore del Conference Board che misura il livello di fiducia dei consumatori nelle attività economiche.