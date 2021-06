Giglio Group completa aumento capitale in accelerated bookbuilding

Giglio Group

(Teleborsa) -comunica che e` statadi 1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione avvenuta ad un prezzo per azione pari ad, per un controvalore complessivo di. Il prezzo incorpora uno sconto di circa l’11,2 % rispetto all’ultimo prezzo di mercato.Il collocamento,quale Global Coordinator dell’operazione e realizzato mediante procedura die` stato rivolto esclusivamente ad investitori qualificati, italiani ed esteri, con espressa esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché a Meridiana Holding, socio di maggioranza di Giglio Group, in via residuale e per massimo il 50% dell’aumento di capitale.485.547 azioni, pari al, arrivando a detenere il 55,66% del capitale sociale di Giglio Group.Ad esito dell’aumento di capitale, il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a 4.393.604 suddiviso in 21.968.022 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. L’operazione di aumento di capitale verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo entro il termine ultimo del 5 luglio 2021.