JPMorgan inaugura nuovo trading hub di Parigi post-Brexit

JPMorgan Chase

(Teleborsa) - Continua la riorganizzazione delle attività europee di, una delle più grandi società finanziarie statunitensi, nello scenario post-Brexit. Oggi è stato, dove entro il 2022 lavoreranno circa 800 persone. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire, e del Presidente e CEO di JPMorgan Chase, Jamie Dimon.Degli annunciati 800 lavoratori, circa 265 lavoravano già in Francia prima dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, anche in ruoli di consulenza, e 440 addetti trasi trasferiranno nella nuova sede entro la fine dell'anno (alcuni di loro da). JPMorgan Chase ha anche dichiarato che assumerà localmente."Siamo entusiasti di vedere più nostri colleghi unirsi a noi a Parigi, lavorando in- ha commentato Kyril Courboin, CEO di JP Morgan in Francia - La città di Parigi è stata molto accogliente nei loro confronti, con molti che già commentavano la qualità della vita qui".