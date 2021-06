L'indice delle aziende sanitarie in rialzo (+0,85%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

Indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

DiaSorin

Amplifon

Ftse MidCap

El.En

bassa capitalizzazione

Garofalo Health Care

GPI

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 291.433,4 con una performance positiva dello 0,85%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 900, dopo aver avviato la seduta a 899.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,78%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,47%.Tra le azioni del, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,34%.Tra i titoli adell'indice sanitario, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,72%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,72%.