L'indice delle società High Tech italiane tentennante (+0,47%), seduta effervescente per Sabaf

(Teleborsa) - Si muove con moderazione il, che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'Ilha aperto a 124.557,1, con una risalita di appena 581,9 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dello 0,70% a 864.Nel, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,74%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,12%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,33%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,38%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,90%.