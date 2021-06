Le Borse europee chiudono in positivo

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. I listini del Vecchio Continente chiudono in ogni caso la seduta sotto i massimi di giornata, raggiunti in corrispondenza dell'apertura di Wall Street. Intanto è sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,11%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.762,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 73,35 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +109 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,87%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,88%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,52% a 25.357 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 27.804 punti.Pressoché invariato il(+0,1%); guadagni frazionali per il(+0,54%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,36 miliardi di euro, in calo del 21,10%, rispetto ai 1,72 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,41 miliardi.Tra i 435 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 196, mentre 188 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 51 azioni.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,3%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,32%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,08%.Buona performance per, che cresce dell'1,89%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,20%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.Tra i(+5,36%),(+2,70%),(+2,55%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,61%.Affonda, con un ribasso del 2,53%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.