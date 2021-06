Saipem rafforza flotta perforazione con noleggio nave ultima generazione

Saipem

(Teleborsa) -con i cantieri Samsung Heavy Industries per il, la Samsung Santorini, che saràIl noleggio consente a Saipem di rafforzare la competitività della sua flotta, senza l’investimento in nuovi asset, ma facendo leva sulla sua consolidata esperienza di gestione di mezzi tecnologicamente avanzati.Il contratto con Samsung, che ha una, prevede anche, che può essere esercitata a discrezione di Saipem in funzione dell’andamento della domanda.La Samsung Santorini è undotata di(Blow Out Preventer – BOP) da sette cavità, lo standard più elevato per le navi da perforazione ultra-deep water. Il mezzo consente di eseguire perforazioni a(oltre 3.500 metri). La nave è all'avanguardia anche sotto il profilo dlela"LLa Samsung Santorini entra nella flotta Saipem con un innovativo contratto di noleggio e ne amplia l’offerta con uno dei migliori mezzi di ultima generazione in grado di effettuare operazioni con i migliori standard di sicurezza e tutela dell’ambiente marino circostante", spiega, COO Drilling Offshore di saipem, aggiungendo che la nave "aumenta la nostra capacità produttiva e ci consente di soddisfare la domanda di nuovi contratti in una fase in cui la attuale flotta di perforazione offshore di Saipem ha una copertura contrattuale pressoché totale per i prossimi mesi".