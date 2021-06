Senza verve il comparto bancario a Piazza Affari (+0,61%), seduta effervescente per Banca Popolare di Sondrio

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Incolore l'che ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 9.239,3, con un aumento insignificante dello 0,61% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dello 0,83% a 94.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,16%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,94%.Tra leitaliane, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,55%.Tra i titoli adell'indice bancario, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,94%.