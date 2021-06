Terna acquista azioni proprie e conclude il programma

Terna

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2021, dal 21 al 23 giugno 2021, complessive(pari allo 0,024% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 6,2889 euro per azione, per unpari aL’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 28 maggio circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2021-2025, nell’ambito della richiamata deliberazione assembleare.Nell’ambito del Programma, l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica ha quindi acquistato n. 1.569.292 azioni proprie (pari allo 0,078% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 9.999.998,19 euro.Conseguentemente, il, avviato in data 31 maggio 2021,, essendo stato raggiunto l’ammontare massimo dello stesso, come da comunicato stampa del 28 maggio 2021.Nel frattempo, sul listino milanese,si muove verso il basso e si posiziona a 6,316 euro, con una discesa dello 0,32%.