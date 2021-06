TIM in rally con riapertura dibattito su rete unica

TIM

(Teleborsa) - Ottima giornata perin Borsa, dove l'azienda di tlc guadagna il 2,7% a 0,4263 euro, attestandosi in vetta al paniere del FTSE MIB. Le azioni TIM sono state rivitalizzate dalle indiscrezioni relative al riavvio del progetto rete unica, rilanciate da un articolo de Il Messaggero.Il quotidiano scrive che TIM e CDP avrebbero costituito gruppi di lavoro congiunti per rivalutare il progetto di integrazione che coinvolge Fibercorp e Open Fiber. Il progetto, però, deve superare i noti ostacoli delle autorità di regolamentazione europee e lo sguardo attento della Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.Frattanto, Equita Sim, che ritiene positivo il riavvo del dibattito, nota che il toni restano "prudenti nel delineare tempi ed esiti dei tavoli di lavoro, visto il supporto del Governo che rimane interessato al progetto, ma in un approccio più moderato rispetto al precedente Governo".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo TIM rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia telefonica rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,4185 Euro. Prima resistenza a 0,4318. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,4106.