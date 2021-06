UniCredit, prima cartolarizzazione di crediti derivanti da Eco-Sisma Bonus

UniCredit

(Teleborsa) -ha realizzato la primadi crediti fiscali derivanti dall- per un valore di 500 milioni di euro - attraverso la cessione dei crediti fiscali da parte di clienti della banca alla società veicolo EBS Finance. I cedenti appartengono a diverse categorie, tra cui anche società la cui produzione è destinata a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come ad esempio caldaie ad alta efficienza, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cappotti termici, sottolinea l'istituto di piazza Gae Aulenti.Tutta l'operazione si poggia sul fatto che ilconsente lo smobilizzo dei crediti fiscali maturati con interventi di ristrutturazione finalizzati a riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico tramite la cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.L'operazione di cartolarizzazione presenta inoltre un elemento innovativo, in quanto si avvale delle nuove possibilità introdotte di recente nella Legge 130/99 che consentono agli investitori di partecipare all'operazione attraverso la concessione di, senza l'emissione di titoli asset-backed. Nel caso specifico, è previsto che la società EBS Finance reperisca la provvista necessaria per pagare il prezzo dei crediti fiscali tramite alcuni finanziamenti erogati da UniCredit nel corso dell'operazione.