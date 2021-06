Accordo Mediaset-Tim: l'app Infinity sarà distribuita anche su TIMVISION

Mediaset

TIM

(Teleborsa) -hanno firmato un accordo pluriennale per la distribuzione non esclusiva dell’appsulla piattaforma. La partnership sarà attiva dal primo luglio per una durata di tre anni. Ai clienti TIMVISION saranno riservate offerte dedicate per sottoscrivere l’abbonamento al servizio Mediaset Infinity. "La partnership rappresenta un importante passo avanti nel processo d’innovazione dele in particolare dei contenuti online. Attraverso questo accordo inoltre si vuole dare un ulteriore impulso all’adozione della banda ultralarga e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese", si legge in una nota congiunta.