Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Stabile sulla piazza di New York l'Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 73,08 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +107 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,82%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,02%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,71%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,91%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,01% sul; sulla stessa linea, ilperde lo 0,88%, continuando la seduta a 27.560 punti.In frazionale calo il(-0,68%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-1,17%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 6,42%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,32%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,57%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,24%.Sensibili perdite per, in calo del 2,24%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Tra i(+2,94%),(+2,66%),(+1,40%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,61%.In apnea, che arretra del 3,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,55%.