Brilla Unipol dopo che le Coop acquisiscono un altro 3,35%

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con une attestandosi a 4,491. La holding assicurativa bolognese è ladopo che ieri sera un gruppo di Coop ha dato mandato addi comprare sul mercato fino al 3,35% del capitale di Unipol.L'operazione delle Coop sembra un attestato di stima dei confronti di, amministratore delegato di Unipol, che il mese scorso ha segnalato di voler essere protagonista nel risiko bancario con l'investimento in. Tra le società dietro all'operazione di acquisto dell'ulteriore 3,35% del capitale di Unipol ci sonodella società. Coop Alleanza 3.0 è il primo azionista con il 22,15% del capitale, Cooperare ha il 3,78%, Nova Coop il 6%, secondo i dati Consob.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 4,576 e successiva a quota 4,721. Supporto a 4,431.