CDP Venture Capital investe nel Fondo UV T-Growth

(Teleborsa) -annuncia undi euro in, fondo di venture capital italiano gestito da United Ventures SGR, focalizzato su aziende hi-tech in fase avanzata di sviluppo, che aspirano ad una espansione anche internazionale.L'investimento di CDP avviene attraverso ied il, che presentano unadi euro.UV T- Growth annovera in qualità di- la società dedicata al Corporate Venture Capital del Gruppo TIM -, oltre a diversi investitori istituzionali e family offices. Con l’ingresso CDP Venture Capital SGR, ladel fondodi euro al primo closing, condi euro entro la fine del periodo di raccolta.Il fondo UV T- Growth si concentra in ambiti tecnologici legati allo sviluppo dellee sui servizi di nuova generazione, come, Infrastrutture di rete,, Industry 4.0, Data & Analytics,, SaaS e Gaming.L’ingresso nel fondo rappresenta un passo importante nella strategia di CDP Venture Capital. "Abbiamo seguito da vicino la nascita di UV T- Growth, partecipando alla definizione del progetto e diventando uno degli anchor investors del fondo, nella convinzione che il forte focus su realtà hi-tech in fase di consolidamento e la presenza di corporate di settore fra gli investitori siano elementi chiave per la crescita di campioni nazionali ad alto potenziale di espansione internazionale", spiega l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr