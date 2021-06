Commercio, la rivoluzione digitale colpirà margini retailer

(Teleborsa) - Iitaliano potrebbe, a causa della transizione dei consumi verso il commercio online, mentresi stima undi euro. È quanto emerge dal report “The shape of Retail: i costi nascosti dell’e-commerce" realizzato dalla società di consulenza globalin collaborazione con. L’indagine è stata condotta su 6 paesi europei - Gran Bretagna, Italia, Spagna, Francia, Germania e Svizzera - e prende in esame un panel di 3000 famiglie ed oltre 250 retailer europei rappresentativi di una spesa di oltre 2000 miliardi di euro nel 2020.Ilpoiché i rivenditori digital only operano con marginirispetto ai modelli di business multicanale e fisici che si spingono fino al 5,2%.Lapoi implica deiin termini di nuove competenze, potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e degli aspetti logistici, cui si aggiungonoper il settore dell'ecommerce, come lee soprattutto i. "Questi ultimi - si sottolinea - rappresentano proprio la chiave di volta del settore. I nuovi consumatori digitali, e questo è particolarmente valido per i giovani compratori, spesso nativi digitali, restituiscono la merce acquistata online con più facilità: basti pensare che quasi il 9% del totale delle spedizioni dell’ecommerce italiano torna indietro come reso, in UK questa percentuale sale all’11%".Secondo l’indagine Alvarez&Marsal,il paese che più di tutti in Europadei retailer. Il nostro Paese vedrà entro il 2025 scendere ladel settore retailcon un saldo negativo di. "Una perdita di quasi un punto percentuale in un mercato già storicamente provato da margini ridotti rispetto al resto d’Europa", commenta, Country Co-Head di Alvarez&Marsal in Italia, anticipando che lo shift sul digitale che ha interessato il paese "proseguirà a ritmi più sostenuti del resto d’Europa per i prossimi anni" con un aumento medio del 13,5% all’anno dal 2021 al 2025.italiani abbracciano la scelta del digitale e. Il 38,4% dei nostri connazionali, infatti, ha affermato di non voler tornare a un modello di acquisto pre-pandemia, contro il 33% degli Spagnoli e 29,6% degli Inglesi. Vi sono poi categorie di prodotto più coinvolte come gli elettrodomestici e gli oggetti elettronici che hanno visto uno spostamento verso le vendite online del 18,7%, i casalinghi con il 16% e l’abbigliamento con il 14,2%, mentre i prodotti di lusso, che richiedono un processo di acquisto più ponderato, continuano a presidiare i canali tradizionali.dello spazio fisico in ottica multichannel edsono la chiave per affrontare il futuro - spiega Franzone - assieme al: dall’uso dei dati al ripensamento degli imballaggi anche per ottimizzare i costi, alla nascita di partnership strategiche per affrontare in maniera più efficiente delivery e resi.