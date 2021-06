Credem colloca bond da 750 milioni, ordini superiori a 1,6 miliardi

Credem

(Teleborsa) -ha perfezionato con successo il collocamento di un Covered Bond di 750 milioni di euro, all’interno del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG), aggiornato in data 18 dicembre 2020, interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo. I fondi raccolti saranno destinati all’ordinario svolgimento dell’attività bancaria e creditizia di Credem.Le OBG emesse, il cui rating atteso è pari a “Aa3” da parte di Moody’s e “AA-” da parte di Fitch, hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 0,01%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 14 punti base. La data di godimento e di regolamento dell’operazione sarà il 7 luglio 2021.Il pricing finale rappresenta uno sconto pari a 42 bps rispetto alla curva BTP.A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini da più di 50 investitori per oltre 1,6 miliardi di euro, grazie ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali domestici e stranieri. Il 54% dell’emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 46% presso investitori stranieri, principalmente in Germania e Austria (21%), Paesi Nordici (12%), BeNeLux (4%) e Asia (4%).Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 48% e le società di gestione del risparmio il 25%. Richieste sono pervenute anche dalle banche centrali (27%).L’emissione del covered bond è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays, Crédit Agricole CIB, SG CIB ed UniCredit.