IEG, a RiminiWellness 2021 la sesta edizione di "Italian Showdown"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -annunciano lo svolgimento della. La più grande competizione sportiva in Europa riconosciuta e accreditata– rivolta alla grande community di praticanti del workout combinato e funzionale – si terràin parallelo con il ritorno della kermesse internazionale di IEG dedicata a fitness, benessere, sana alimentazione, sport e movimento."Con Italian Showdown – spiega IEG in una nota – RiminiWellness apre le porte a un evento unico sul panorama mondiale, scelto per il terzo anno consecutivo da CrossFit LLC come competizione italiana di una filosofia di fitness che trova casa in più di 14mila strutture indipendenti e certificate in tutto il mondo, circa 700 solo in Italia. L'appuntamento 2021 di Italian Showdown segna il ritorno live della gara dopo l'edizione online del 2020 che ha coinvolto oltre 1.500 atleti provenienti da 52 nazioni".L'evento, che si svolge secondo il, si apre alla totalità di praticanti di ogni abilità, esperienza e capacità fisica con prove che si basano su diverse combinazioni di elementi atletici: sollevamento pesi e ginnastica a corpo libero, cardio ed endurance, per mettere alla prova i partecipanti su forza, velocità e resistenza. Dopo una prima giornata dedicata alle fasi eliminatorie e le semi-finali nel giorno successivo, la giornata conclusiva attende la sfida finale tra gli ultimi cinque atleti rimasti in gara.Grazie alla partnership con Chimera SSDRL, las si arricchisce con momenti dedicati ad attività sportive, didattiche e ricreative per il pubblico del CrossFit. In uno spazio di circa 400mq promosso da– azienda sponsor dell'area –, si svolgerà un intenso programma di workout e attività in compagnia di trainer internazionali certificati, tra workshop di pesistica, ginnastica ed endurance dedicati a tutto il popolo del fitness e agli spettatori che vogliono cimentarsi nella disciplina.