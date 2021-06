Il Covid impatta il bilancio INPS fra misure sostegno e pensioni eliminate per decesso

(Teleborsa) - Laha avuto importanti, principale attuatore delle misure predisposte dal governo in funzione anti-crisi, ma anche beneficiario del gran numero di pensioni "eliminate per decesso". I numeri ella pandemia sono stati presentati dal Presidente dell'Inpsnel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di controllo dell'attività degli enti previdenziali.L'impatto del Covid-19 ha colpito l'Istituto, che. Una pressione sul bilancio dell'Inps che dovrebbe cominciare a ridursi già quest'anno scendendo a -21,2 miliardi e poi a -15,7 miliardi nel 2022 ed a -7,5 miliardi nel 2026. Nel 2020 leell'ente previdenziale, pari a poco più di 221 miliardi, hanno registrato unrispetto al 2019. A questo va aggiunto il fatto che durante la pandemia l'Inps haa 15,1 milioni di soggetti per unLa pandemia, che ha colpito in particolare gli anziani, ha avuto unin termini di riduzione della. Presentando un grafico inusuale Tridico ha illustrato lo stretto legame tra le ondate di pandemia e il numero di. Il picco più alto si è avuto a marzo, aprile e maggio 2020 con quasi 100mila assegni in meno da erogare; oltre 90mila le pensioni cancellate tra ottobre, novembre e dicembre dello scorso anno; ePer contro, il fermo totale dell'attività e la cassa integrazione hanno fatto esplodere la spesa. Laha infatti raggiunto unautorizzate. Altro picco, ma di entità nettamente inferiore, meno di 300 milioni di ore, si registra tra febbraio e aprile 2021. Più in generale, i beneficiari sono passati da 620 mila a 6,7 milioni, la(inclusi gli oneri figurativi) è aumentata da 1,4 miliardi ae la quota di aziende con almeno un dipendente in Cig ha raggiunto il massimo ad aprile 2020 (54%) e il minimo durante i mesi estivi (11%).Nel 2020 lee altre categorie hanno raggiunto gli 8,8 milioni di pagamenti con un importo complessivo erogato di quasi. Le erogazioni per autonomi e stagionali – sottolinea Tridico – superano il 70% del totale. Il numero di beneficiari è pari a 4,2 milioni: ciascuno ha ricevuto in media circa 1.400 euro.Il bonus monetario con cui pagare i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori previsto dal decreto Cura Italia è stato di gran lunga più utilizzato del congedo parentale Covid-19: il numero di richiedenti è stato superiore a 720mila, per un importo complessivo richiesto di 815 milioni di euro.Quanto alle, i nuclei percettori di(RdC/PdC) a maggio sono stati 1,3 milioni, l'importo medio mensile della prestazione è stato di circa 550 euro. I reddito di emergenza (REm), espressamente introdotto per fronteggiare gli effetti della pandemia, ha interessatocon un importo medio mensile di 550 euro, mentre a maggio 2021 i nuclei coinvolti sono stati 480mila con un importo medio mensile di 550 euro.