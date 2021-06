Il settore utility italiano si è mosso verso il basso (-2,06%), si concentrano le vendite su Hera

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Hera

A2A

Italgas

Ftse MidCap

Falck Renewables

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha chiuso la giornata a quota 41.744,9, perdendo -861,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 373, dopo un avvio di sessione a 372.Nel, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,08%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,06%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,76%.Tra le azioni del, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,89%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,74%.