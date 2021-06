In caduta libera Volkswagen su prospettiva nuovi processi per Dieselgate

casa d'auto tedesca

(Teleborsa) - Peggiora la performance della, con un, portandosi a 276,2. Volkswagen è uno dei titoli in maggiore ribasso sul DAX 30 dopo che la Corte Suprema dell'Ohio ha stabilito che il procuratore generale dello Stato può perseguire il gruppo per il casoal di là delle sanzioni già stabilite a livello federale.Volkswagen ha promesso unalla Corte Suprema degli Stati Uniti, affermando che la decisione potrebbe creare "" e inibire la capacità dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti di regolare le emissioni dando autorità ai governi statali e locali.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 270,5 e successiva 264,9. Resistenza a 282,3.