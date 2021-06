Macquarie lancia nuovo business per investimenti in real estate britannico

Macquarie

(Teleborsa) -, il più grande gestore di infrastrutture al mondo, ha, un'azienda specializzata nello sviluppo immobiliare e nella gestione degli investimenti, "per capitalizzare una significativa opportunità di mercato nel settore degli alloggi in affitto nel Regno Unito", sottolinea l'azienda in una nota. I dettagli dell'operazione non sono noti, ma Bloomberg stima che l'investimento iniziale di Macquarie sia pari a circaIl nuovo business sarà guidato da Darryl Flay e Martin Bellinger, fondatori del primo operatore build-to-rent del Regno Unito. Goodstone Living mira ad. La nuova realtà "combina la profonda competenza del team dirigenziale di Goodstone Living con l'esperienza globale e la capacità di investimento di Macquarie Asset Management".