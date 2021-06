UniCredit, minibond di 5 milioni di euro emesso da Comerio Ercole con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -ha sottoscritto un(minibond) di, con garanzia, emesso da, azienda specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche, della gomma e dei tessuti non-tessuti. Il prestito obbligazionario sottoscritto da UniCredit è di tipo full amortising, con rate trimestrali e una durata quinquennale e ha lo scopo di supportare lo sviluppo aziendale e delle attività connesse al processo di internazionalizzazione di Comerio Ercole Spa.“Questa operazione ci permette di spingere ulteriormente sullo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche Industria 4.0 sulle quali puntiamo già da anni con l’obbiettivo strategico di un miglior posizionamento internazionale su tutti i principali mercati esteri (principalmente area Asia, Europa e nord America) e con una nuova innovativa connotazione su cui stiamo investendo a livello di sostenibilità ESG di processo e di prodotto. “Qualità e Tecnologia” è il nostro motto aziendale che ci inspira fin dal lontano 1885: essere costantemente innovativi è la “chiave di accesso” per garantire alla nostra clientela, di essere guidati e supportati dal team Comerio Ercole, quale “solution provider a 360°”, in ogni fase di sviluppo ed attuazione dei loro progetti di sviluppo industriale", ha commentato, CEO di Comerio Ercole.“Comerio Ercole, è una delle imprese più innovative e con forte vocazione all’esportazione, che il territorio esprime – ha commentato, Regional Manager Lombardia di UniCredit – Nel corso degli anni, investendo costantemente in ricerca ed innovazione tecnologica, ha saputo conquistare una posizione di leadership nel suo particolare segmento di mercato. Questa operazione conferma l'attenzione di UniCredit allo sviluppo e alla valorizzazione delle più dinamiche realtà imprenditoriali, anche con prodotti finanziari innovativi e incoraggiando la diversificazione delle fonti di finanziamento, ancor più fondamentale nella attuale fase congiunturale”.“Sostenere un’eccellenza come Comerio Ercole significa supportare il Made in Italy e farlo in questo contesto particolarmente complesso vuol dire dare il proprio contributo alla crescita del Paese che passerà sicuramente anche da export e internazionalizzazione – ha dichiarato, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di SACE –. Grazie alla nostra offerta integrata di soluzioni assicurative e finanziarie possiamo, fra le altre cose, facilitare la diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese italiane attraverso strumenti di debito alternativi. Questa operazione ne è la conferma”.