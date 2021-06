UniCredit supporta la filiera di Aeffe con un plafond di 7 milioni

UniCredit

Aeffe

(Teleborsa) -- gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nel settore della moda e del lusso - hanno stretto un accordo per. UniCredit Factoring ha messo una disposizione dei fornitori di Aeffe - degli oltre 800 fornitori della società circa il 90% sono italiani - dando così loro la possibilità di finanziare il proprio capitale circolante grazie ad un accesso più semplice alla liquidità."Da sempre Aeffe si avvale della collaborazione di fornitori affidabili e professionali con cui sono state instaurate relazioni durature, di fiducia reciproca, contraddistinte da una comunanza di valori e da una visione condivisa del futuro - ha commentatodel gruppo - e riteniamo che questa nuova iniziativa faciliterà la flessibilità gestionale e finanziaria per valorizzare al meglio le eccellenze distintive di diverse realtà rappresentative del Made in Italy"."L'accordo stretto con il gruppo Aeffe libera capitale e risorse per le imprese, stabilizzando i cicli di fornitura e di pagamento, consentendo un accesso continuativo al credito basato su un asset fondamentale come quello del rapporto commerciale strategico tra fornitori e clienti", ha dichiato