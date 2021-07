Brillante l'indice delle società High Tech italiane (+2,12%), seduta effervescente per STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Esprinet

Sesa

Eems

Sabaf

It Way

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'Ilha aperto a quota 124.489,4 con un salto di 2.608,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,52%.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,34%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,94%.Composta, che cresce di un modesto +0,85%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,69%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,55%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,87%.