Coronavirus, allarme OMS: "Casi tornano a crescere in Europa"

(Teleborsa) - Sonodaregistrati nelle ultimein Italia, a fronte di poco più di 188.474 tamponi da ieri, tra test molecolari e antigenici con ilche si attesta alloSonole. Questi idi oggi, giovedì, sul bollettino suinel nostro, diffuso daldellaIntanto, allarmeDopo dieci settimane consecutive di calo, isono tornati ad aumentare la settimana scorsa in Europa, sollevando ildi una. E' quanto ha dichiarato, direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) perin conferenza stampa. "Ci sarànella, a meno che non rimaniamo, ha sottolineato.Intanto, il Ministro della Salute tedescoin conferenza stampa aha fatto sapere che "lasarà presto dominante in Germania. Ioche già ariguarderà una quota del il 70-80% dei contagi in Germania", ha detto ricordando che si tratta di una mutazione più contagiosa delle altre, che in altrista mostrando di attecchire anche in, ma che la doppia doseancora ilnelalimentati ormai al 99% dall'variante Delta importata dall'India, giunto oggi secondo i dati aggiornati del governo britannico a quotanelle 24 ore censite.anche dapreso a modello in tema di vaccinazionidove si è registrato il numero più alto di contagi giornalieri in tre mesi. Il Ministero della Salute ha riferito dimercoledì, in aumento rispetto ainuovi casi del giorno prima.