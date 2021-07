Cybersecurity e Digital Trust, Leonardo e Tinexta a supporto della digitalizzazione dei processi industriali nazionali

Leonardo

(Teleborsa) - Collaborare su progetti in ambito Industry 4.0 e per la sicurezza dei dati del sistema produttivo del Paese. Con questo obiettivo, società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, e, unica multinazionale italiana dedicata al presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese, annunciano di aver siglato un Memorandum di intesa.La partnership – spiega Leonardo in una nota – intende fornire al mercato risposte efficaci e complete per la riduzione del rischio di attacchi informatici nel contesto della digital trasformation di organizzazioni pubbliche e private.Secondo l'ultimo, nel 2020 l'incremento degli attacchi cyber a livello globale è stato pari al 12% rispetto all'anno precedente. Secondo il, l'Italia risulta essere al quinto posto – dopo USA, Canada, Francia e UK – tra i Paesi con dati pubblicati per numero di aziende vittime di attacchi Ransomware.L'intesa tra Leonardo e Tinexta è, dunque, volta ae in particolare i settori che, secondo Yoroi (Gruppo Tinexta), si sono dimostrati più vulnerabili agli attacchi nell'ultimo anno:Nel dettaglio l'accordo prevede la messa a fattor comune delle soluzioni dellacon le attività e competenze del centro di eccellenza di Leonardo per la cyber security e del. Leonardo e Tinexta integreranno, inoltre, le rispettive componenti tecnologiche verticali in ambito, in soluzioni complete per il. Sarà così possibile – sottolinea Leonardo – assicurare il valore legale della transazione in tutti quei processi che prevedono l'utilizzo di tali tecnologie e potranno essere abilitati interi processi in modalità nativamente digitale, con la garanzia di, Trust Service Provider Europeo."Con Leonardo condividiamo la forte attenzione ai temi della cybersecurity e della fiducia digitale convinti che rappresentino un asset strategico per la ripresa economica e per lo sviluppo del sistema Paese – commenta–. Poter contare su infrastrutture digitali sicure è infatti un prerequisito indispensabile per la competitività delle imprese e come Gruppo Tinexta siamo impegnati nella loro creazione e nel costante miglioramento, proprio attraverso l'integrazione degli aspetti di certificazione fiduciaria e di sicurezza delle informazioni. Il Memorandum che annunciamo oggi nasce dunque con l'intenzione di mettere a fattor comune le migliori esperienze e le soluzioni più innovative di due importanti gruppi italiani per la protezione di milioni di dati sensibili e per lo sviluppo e la diffusione del concetto di fiducia digitale, indispensabile per la validità legale di innumerevoli transazioni digitali quotidiane"."Garantire la sicurezza informatica delle nostre imprese significa assicurarne la continuità operativa, proteggerle dall'altissimo costo del cyber crime in termini economici e di immagine e poter abbracciare con fiducia il trend di trasformazione digitale che è, e sempre più sarà, prerequisito fondamentale per la crescita sostenibile – commenta–. La partnership con Tinexta e la sinergia tra le nostre offerte dedicate alla cyber security e al digital trust ci consente di ampliare ulteriormente il ventaglio delle soluzioni per la digitalizzazione e la sicurezza, tra i pilastri del nostro piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030".La partnership – conclude la nota – sarà indirizzata da una cabina di regia comune con un, alla quale partecipa il top management delle due aziende, che determinerà gli indirizzi strategici di programmi e progetti e con un Comitato di Gestione che individuerà e gestirà le singole iniziative.