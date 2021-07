Enel, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Enel

il gruppo energeticol

(Teleborsa) -ha comunicato di avere, tra il 21 e il 25 giugno 2021, complessiveal prezzo medio ponderato per il volume di 8,0342 euro per azione, per unpari aL’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 17 giugno circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2021 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2021.Dall’inizio del Programma, il gruppo energetico ha acquistato 322.104 azioni proprie (pari allo 0,003168% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 2.588.456,952 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene complessivamente al 25 giugno 2021 n. 3.591.256 azioni proprie, pari allo 0,035324% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,si muove al rialzo e si attesta a 7,934 euro, con un aumento dell'1,30%.