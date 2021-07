Enel sottoscrive con BEI finanziamento sostenibile per E-Distribuzione

Gruppo Enel

(Teleborsa) -ha siglato un- Banca europea per gli investimenti (BEI) per un valore di. Il finanziamento è collegato alla capacità di Enel di raggiungere undi importo di(Scope 1), misurato in grammi di CO2eq per kWh,, contribuendo così al Sustainable Development Goal (SDG) 13 delle Nazioni Unite (Climate Action). L'accordo prevede, in base al raggiungimento di questo target, unL'Accordo supporterà l’avvio degli investimenti di E-Distribuzione per il, finalizzato al rinnovamento e allo sviluppo della rete, per migliorare il servizio ai clienti ed ospitare una quota crescente di capacità di generazione rinnovabile e mobilità elettrica."Questa operazione segna un passo importante per la BEI nell’ambito della propria roadmap per diventare la banca del clima dell’UE", afferma, Direttore del dipartimento della Banca europea per gli investimenti responsabile per i finanziamenti in Italia, Malta, Croazia, Slovenia e Balcani occidentali, ricordando che dal 2025 almeno la metà dei finanziamenti della BEI dovrà avere un impatto positivo sul clima, mentre già da quest’anno tutte le operazioni della BEI sono allineate con gli obiettivi dell’accordo di Parigi."L’operazione - sottolinea - riveste un ruolo importante per il sostegno alla ripresa economica post pandemia e per l’impatto occupazionale. Considerando che il 70% degli investimenti sostenuti dal finanziamento saranno realizzati nel mezzogiorno, questo rappresenta un ulteriore elemento dell’importanza della collaborazione tra Enel e la BEI".Il Cfo di Enel,parla di un "accordo storico che influenzerà sicuramente il futuro dello sviluppo e della finanza pubblica". "L’evoluzione della finanza sostenibile - aggiunge - sosterrà sicuramente una crescita a lungo termine e una transizione giusta in Europa, attraverso un'accelerazione degli investimenti sostenibili, in linea con gli Accordi di Parigi e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: questo è un’opportunità senza precedenti per le istituzioni sia private che pubbliche di mobilitare capitale sostenibile attraverso il ricorso a strumenti sustainability-linked, raggiungendo così i nostri ambiziosi obiettivi climatici".L'Accordo è in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework di Enel, che integra pienamente la sostenibilità nel programma di finanziamento globale del Gruppo, e rafforza la partnership tra la Banca dell'Unione Europea ed Enel, entrambe impegnate a creare un'Europa più resiliente e sostenibile attraverso il ricorso a operazioni di Finanza Sostenibile.