Eni gas e luce, prima grande azienda italiana ad aggiornare statuto sociale in Società Benefit

(Teleborsa) -ha aggiornato il proprio Statuto Sociale in, diventando di fatto la prima grande azienda italiana del settore dell'energia a farlo. Nel dettaglio le Società Benefit rappresentano un'evoluzione del concetto di azienda, integrando nel proprio oggetto sociale, accanto all'obiettivo di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società, le comunità e le persone, nonché in particolare sull'ambiente. Diventando Società Benefit, Eni gas e luce – spiega l'azienda in una nota – assume l'impegno statutario, nei confronti dei propri azionisti, di bilanciare gli interessi di questi ultimi, del pubblico e di tutti gli stakeholder. Eni gas e luce sarà inoltre tenuta a redigere una relazione annuale di impatto da allegare al bilancio e pubblicare sul proprio sito.Gli– fa sapere la società – saranno anche sostenuti dall'integrazione delle attività di energia rinnovabile di Eni in Eni gas e luce. Si conclude infatti oggi l'integrazione degli asset italiani, mentre proseguiranno le attività per il conferimento degli asset esteri."L'aggiornamento dello Statuto in Società Benefit – ha dichiarato l'– segna per noi un ulteriore passo nella realizzazione degli impegni portati avanti negli ultimi anni. Dalla sua costituzione Eni gas e luce ha sempre lavorato per proporre prodotti e servizi che andassero oltre la fornitura di gas ed energia con l'obiettivo di aiutare le persone a farne un uso migliore. Con l'integrazione del business delle rinnovabili, Eni gas e luce acquista un ruolo sempre più centrale e di avanguardia nella transizione energetica".Con l'(introdotta in Italia con la legge 208 del 2015) Eni gas e luce, controllata al 100% da Eni, si impegna a perseguire ulteriormente le seguenti finalità specifiche di interesse comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente con l'obiettivo di bilanciare l'interesse dei soci e quello della collettività: concorrere a creare e diffondere la cultura dell'uso sostenibile dell'energia, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile ed educando a un consumo energetico consapevole ed efficiente, per contribuire attivamente alla transizione energetica in corso; promuovere, anche in collaborazione con altre entità, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti, servizi e tecnologie in grado di assicurare un utilizzo responsabile dell'energia, migliorando la qualità della vita; salvaguardare, nei rapporti con i propri dipendenti e collaboratori, la diversità e l'integrazione come risorse preziose, nonché creare condizioni favorevoli all'accoglienza e alla flessibilità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e di lavoro; accompagnare i clienti a fare un uso migliore dell'energia e porli al centro della propria attività, relazionandosi con loro con correttezza e trasparenza, offrendo prodotti e servizi di qualità, in linea con le loro esigenze, al fine di rendere più sostenibile lo stile di vita e le abitudini dell'intera collettività."L'integrazione del portafoglio delle attività di energia rinnovabile – sottolinea– darà un sostegno importante agli obiettivi di Società Benefit, contribuendo al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni scope 3, una parte fondamentale della strategia di Eni verso la neutralità carbonica al 2050".