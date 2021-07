H&M, risultati migliori del previsto con riapertura negozi

H&M

(Teleborsa) -, il secondo più grande rivenditore di moda al mondo, ha registratoper il secondo trimestre (terminato il 31 maggio), grazie all'allentamento delle restrizioni per la Covid-19. L'è stato di 3,59 miliardi di corone (circa 350 milioni di euro), rispetto a una perdita di 6,48 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso e ai 3,42 miliardi di corone attesi dagli analisti.Le vendite sono aumentate del 75% in valuta locale nel secondo trimestre 2021 rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Ilconvertito in corone è stato pari a 46.509 milioni, circa 4,58 miliardi di euro. Ledel gruppo continuano crescere, anche con la graduale riapertura dei negozi: sono aumentate del 40% nelle valute locali nel secondo trimestre e del 47% nei primi sei mesi dell'anno fiscale."Poiché sempre più persone vengono vaccinate e le restrizioni vengono allentate, il mondo si sta gradualmente aprendo e i clienti possono nuovamente visitare i nostri negozi - ha commentato la CEO Helena Helmersson - Nonostante le continue restrizioni, le vendite sono aumentate in modo significativo rispetto all'anno precedente. Ile siamo quasi tornati al livello a cui eravamo prima della pandemia".