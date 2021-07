Il comparto bancario a Piazza Affari in rialzo (+1,33%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Rialzo per l', che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 9.235,8, in aumento di 122,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte progresso a 95, dopo aver avviato la seduta a 94.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,23%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,50%.In luce, con un ampio progresso dell'1,44%.Tra leitaliane, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,31%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,19%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,16%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,42%.