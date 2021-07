Italia: tasso disoccupazione scende al 10,5%, tra i giovani al 31,7%

(Teleborsa) - Rispetto ad aprile, nel mese di maggio 2021 l'Italia registra un. Lo rileva l'Istat, sottolineando che a maggio prosegue la crescita dell'occupazione iniziata a febbraio 2021: nel corso dei quattro mesi il numero di occupati è aumentato di 180 mila unità, anche se il numero di occupati è, mese precedente a quello di inizio della pandemia.La crescita dell'(+0,2%, pari a +36 mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine e i minori di 35 anni; diminuiscono, invece, le donne, gli autonomi e gli ultra 35enni. Il tasso di occupazione sale al 57,2% (+0,1 punti). La diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-1,4% rispetto ad aprile, pari a -36 mila unità) riguarda le donne e tutte le classi d'età ad eccezione dei 25-34enni. Ilscende al 10,5% (-0,1 punti), tra i giovani al 31,7% (-1,1 punti). A maggio, rispetto ad aprile, diminuisce anche il numero didi 15-64 anni (-0,2%, pari a -30 mila unità) a seguito del calo tra i maschi e i minori di 35 anni. Il tasso di inattività scende al 36% (-0,1 punti).Confrontando ilmarzo-maggio 2021 con quello precedente (dicembre 2020-febbraio 2021), l'Istat rileva che il livello dell'occupazione è più elevato dello 0,3%, corrispondente a un aumento di 74mila unità. Nel confronto trimestrale aumentano anche le persone in cerca di occupazione (+2,8%, pari a +72mila), a fronte di un calo consistente degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,5%, pari a -209mila unità).A seguito delle ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione, registrate fino a gennaio 2021, il(-0,3% pari a -57mila unità). La diminuzione coinvolge le donne, i dipendenti permanenti, gli autonomi e gli occupati 35-49enni. Tuttavia, per effetto della diminuzione della popolazione in età attiva, il tasso di occupazione è più elevato di 0,2 punti percentuali. Rispetto a maggio 2020, le(+25,1%, pari a +525 mila unità), a causa dell'eccezionale crollo della disoccupazione che aveva caratterizzato l'inizio dell’emergenza sanitaria; d'altra parte, diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-5,1%, pari a -730 mila).