Nexi, efficace la fusione per incorporazione di Nets

(Teleborsa) -, società attiva nella gestione dei pagamenti e quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha reso noto che in data odierna è divenutaTopco 2 S.à r.l. in Nexi. A servizio della fusione sono state emesse - in favore degli azionisti di Nets - 406.628.176 azioni Nexi, prive di valore nominale espresso, per unpari a 36.966.198 euro. In conseguenza dell'aumento di capitale, il capitale sociale di Nexi risulta pari a 94.036.905 euro, suddiviso in 1.034.405.953 azioni ordinarie.Con l'efficacia della fusione Nets sono anche entrati in carica in data odierna quali amministratori di Nexi, con conseguentedi Nexi da 13 a 15, in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea ordinaria di Nexi il 3 marzo 2021.