Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

beni di consumo per l'ufficio

Wal-Mart

Goldman Sachs

Boeing

3M

Honeywell International

Nike

Intel

Visa

Bed Bath & Beyond

Xilinx

Micron Technology

Vertex Pharmaceuticals

Altera

Autodesk

Baidu

Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,61% a 34.503 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.298 punti. Senza direzione il(-0,12%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,13%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,31%),(+0,84%) e(+0,72%).Tra i(+2,67%),(+1,87%),(+1,59%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,13%.Calo deciso per, che segna un -1,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.Tra i(+11,30%),(+3,63%),(+2,47%) e(+2,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,48%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.