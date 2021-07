Sostenibilità, Urban Air Mobility: "patto" Enac-Enav-Save

(Teleborsa) - Migliorare la qualità della vita dei cittadini armonizzando l’innovazione con lala riduzione dell’impatto ambientale: firmata oggi, giovedì 1 luglio, la lettera di intenti trasocietà di gestione del sistema aeroportuale Venezia –Trevisoper la realizzazione di attività comuni a favore dello sviluppo dei nuovi concetti di, laL’accordo odierno - si legge nella nota - rappresenta un ulteriore tassello dell’iniziativa avviata dall’ENACcon le istituzioni di riferimento e i principali player del settore, per lo sviluppo della nuova mobilità che permetta all’Italia di giocare un ruolo da protagonista nell'adozione e nella fornitura di prodotti difavorendo la crescita di un ambiente attrattivo per le attività di sperimentazione e abilitazione diLa Urban Air Mobility è, infatti, unper consentire il trasporto di persone, merci e forniture, anche medicali, attraverso l’utilizzo di velivoli elettrici, particolarmente innovativi e ambientalmente sostenibili, a decollo e atterraggio verticale (denominati VTOL - vertical take off landing), instradati in corridoi aerei dedicati ai loro spostamenti, ottimizzando i tempi di viaggio, riducendo i consumi e le emissioni e migliorando la qualità della vita.L’accordo - si legge ancora - "disciplina le modalità di collaborazione tra le parti per lo scambio reciproco di informazioni e per l’organizzazione di iniziative congiunte in materia, finalizzate allo sviluppo di servizi Urban Air Mobility, che siano efficienti, sicuri, sostenibili e interoperabili con le infrastrutture aeroportuali e con quelle di trasporto pubblico. L’obiettivo comune consiste nello sviluppare insieme uno studio che definisca la compatibilità dell’utilizzo di droni evitando interferenze con leL’aeroporto di Venezia si candida a portare avanti i progetti relativi alla mobilità aerea avanzata con mezzi aerei con e senza pilota a bordo, inclusi i droni, con infrastrutture dedicate, anche in vista deinell’ambito dei quali lo scalo lagunare costituirà un elemento fondamentale nell’organizzazione e nella gestione dei flussi aerei e della mobilità urbana ed extra urbana, rappresentando la porta di accesso a Cortina e alle infrastrutture sportive predisposte per le Olimpiadi.