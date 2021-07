STMicroelectronics avvia un programma di riacquisto di azioni proprie

STMicroelectronics

l'azienda italo-francese di semiconduttori

(Teleborsa) -ha annunciato ilper un controvalore massimo fino a 1,040 milioni di dollari US da eseguirsi entro un periodo di 3 anni (soggetto di volta in volta alle approvazioni degli azionisti e alle altre approvazioni del caso) a partire dalla data dalla pubblicazione del presente comunicato stampa, 1 luglio 2021.La Società intende eseguire il programma di riacquisto e detenere tali azioni proprie nel proprio portafoglio, allo scopo di adempiere gli obblighi della Società stessa relativi ai piani di incentivazione in azioni a favore dei dipendenti e a servizio del potenziale regolamento delle proprie obbligazioni convertibili in circolazione. Alla data del 28 giugno 2021, la Società detiene circa 8 milioni di azioni proprie, pari a circa lo 0,9% del proprio capitale sociale emesso.Gli acquisti delle azioni saranno eseguiti su uno o più sedi di negoziazione, che potrebbero includere i mercati regolamentati Euronext Paris, il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ed il New York Stock Exchange.STMicroelectronics ha reso noto inoltre, che non è tenuta a eseguire il programma di riacquisto e, ove l'esecuzione dello stesso fosse cominciata, il programma di riacquisto potrebbe essere sospeso e interrotto in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.Il proseguimento del programma di riacquisto di azioni sarà soggetto alla futura approvazione da parte degli azionisti all’Assemblea annuale degli azionisti della Società 2022.Intanto, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 31,25 euro.