Wall Street cauta in avvio

(Teleborsa) - Partenza positiva ma cauta per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per lae la conseguente reintroduzione di misure di contenimento in alcuni Paesi che, del resto, rischia di frenare la ripresa economica.Sul fronte macroeconomico, atteso per domani il dato sul mercato del lavoro statunitense. Dopo due settimane oltre quota 400mila, inegli USA sono diminuiti a 364mila, sotto le attese.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 34.526 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.305 punti. Senza direzione il(+0,07%); come pure, pressoché invariato l'(+0,14%).Nell'S&P 500, buona la performance del compartodel Dow Jones,(+1,68%),(+0,71%),(+0,69%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,34%.In apnea, che arretra del 7,13%.Al top tra i, si posizionano(+1,80%),(+1,49%),(+1,44%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,79%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,15%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.