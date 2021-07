Assegno unico figli, boom di domande all'Inps

(Teleborsa) - "A meno di due giorni dall'apertura della procedura per l'assegno temporaneo sul sito dell'Inps, sono pervenute giàriferite in totale a oltredelle richieste inoltrate on line direttamente dai cittadini, grazie anche all'elevata semplicità della procedura realizzata". Lo comunica l'Inps.Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre utilizzando i consueti canali: portale web, utilizzando l’apposito servizio online tramite, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE),rilasciato entro il 1° ottobrePer le domande presentate entro ilsaranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio.Come spiega la nota, la procedura è estremamentebasta inserire codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE in corso di validità (che non deve essere allegato). Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestati al genitore richiedente. In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di unChi già percepisce ilnon deve presentare la domanda, poichè la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’INPS direttamente sulla carta di pagamentocon l'assegno unico familiare, aveva detto nei giorni scorsi il Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a Rai News 24. "Dal primo luglio - aveva spiegato - è in vigore l'assegno unico in versione ponteE' una misura - ha aggiunto - che era molto attesa. L'assegno unico vale, nella forma ponte attuale che inizia il primo luglio,alore oltre il quale si annulla.