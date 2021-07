Borsa Tokyo positiva, misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, con gli investitori che attendono la pubblicazione dei dati dall'occupazione USA, previsti nel pomeriggio di oggi. L'indice giapponeseche termina a +0,22%, mentre, al contrario, giornata da dimenticare per, che ritraccia del 2,35%.Pessimo(-1,71%); sulla parità(-0,07%).Pressoché invariato(-0,13%); in moderato rialzo(+0,47%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,13%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.Il rendimento dell'scambia allo 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,10%.