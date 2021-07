Borse europee caute in attesa disoccupazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Sui mercati c'è attesa per i dati sulla disoccupazione americana con gli analisti che puntano sulla creazione di 750mila posti. Il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano potrebbe alimentare il dibattito sull'evoluzione della politica monetaria della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.782,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +106 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,79%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,27%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 25.271 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 27.720 punti.di Milano, troviamo(+1,64%),(+1,62%),(+0,91%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,13%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,44%),(+1,96%),(+1,90%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.Soffre la, che evidenzia una perdita dell'1,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.