Coronavirus in Italia, oggi 794 nuovi casi. Preoccupa variante Delta

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore sonoi nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese, a fronte di poco più ditamponi effettuati, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività in lieve calo allle vittime (ieri erano state 21), per un totale di 127.615 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 2 luglio, appena diffuso dal Ministero della Salute., vediamo che è molto più contagiosa delle altre e vediamo che i contagi tornano a salire e saliranno". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, UrsulaCi sono però anche buone notizie: i vaccini sono efficaci contro le varianti. Le persone che hanno ricevuto la doppia dose sono molto protette, quelle con una anche se contagiate hanno sintomi meno severi", ha spiegato la leader dell'esecutivo Ue. "La soluzione èPosso solo chiedere a chi non l'ha fatto di farlo", ha ribadito von der Leyen che ha invitato anche ad adottare leIntanto, stando al report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato al pomeriggio di oggi sonole dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia,del totale di quelle consegnate, pari finora a 58.914.245 (nel dettaglio, 41.008.016 Pfizer-BioNTech, 5.445.954 Moderna, 10.413.76 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.046.506 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sonoovvero ildella popolazione over 12.