Cosip avanti con rinnovo parco auto PA in versione green

(Teleborsa) -sui 18mila complessivi approntati per il settore pubblico, in aderenza al piano stilato dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che attraverso iha definito le soglie ed i requisiti per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli destinati alla PA. Entro il 2025 dovrà essere green il 38,5% dei veicoli leggeri, il 10-15% degli autocarri ed il 45-65% dei bus.Le amministrazioni possono ora scegliere di approvvigionarsi di veicoli a doppia alimentazione, ma anche(nelle tre tipologie di alimentazione mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid) ed(questi ultimi soprattutto rappresentano la vera novità per la PA).Nell’Accordo Quadroper la prima volta sono stati previsti 3 lotti interamente dedicati aaltri 2 lotti dedicati ai veicoli a doppia alimentazione, un lotto dedicato ai veicoli commerciali che include quattro tipologie dia. Attualmente, su 43 modelli di veicoli disponibili, circa il 70% è rappresentato da veicoli a basso impatto ambientale: 12 modelli sono ad alimentazione ibrida, 12 modelli sono ad alimentazione elettrica e 6 modelli sono a doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano.L’Accordo Quadromette a disposizione delle Amministrazionie a doppia alimentazione, pari al 55% dei veicoli messi a disposizione. Sui 53 modelli di veicoli disponibili, il 30% è rappresentato da veicoli a basso impatto ambientale: 7 modelli sono ad alimentazione ibrida, 3 modelli sono a doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano.L’Accordo Quadromette a disposizione delle amministrazioni e delle società di trasporto pubblico: autobus medi e lunghi a metano (31%), autobus lunghi mild hybrid e full hybrid (26%), autobus corti e lunghi full electric (20%). Le Amministrazioni potranno scegliere tra: 8 modelli ad alimentazione elettrica, 2 modelli ad alimentazione mild hybrid; 1 modello ad alimentazione full hybrid e 8 modelli ad alimentazione metano.