Eventi e scadenze del 2 luglio 2021

(Teleborsa) -Italian Sustainability Week - Evento organizzato da Borsa Italiana, in modalità digitale, dedicato alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno la loro visione strategica sul tema della sostenibilità e sui piani concreti in termini di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibile. Le Società avranno l'opportunità di confrontarsi con Investitori istituzionali domestici e internazionali in merito alle loro strategie di sostenibilitàG20 - 3° Finance and Central Bank Deputies Meeting in videoconferenzaBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinTesoro - Regolamento medio-lungo