GSK, accordo da 2,2 miliardi con Alector per sviluppo terapie

(Teleborsa) - Il colosso farmaceutico britannico(GSK) pagherà la società di biotecnologia statunitenseper sviluppare, tra cui la demenza frontotemporale, la sclerosi laterale amiotrofica, il morbo di Parkinson e il morbo di Alzheimer.In particolare, Alector riceverà 700 milioni di dollari in pagamenti anticipati, e fino a 1,5 miliardi di dollari in pagamenti basati su traguardi raggiunti, partecipazione agli utili e royalties. Per GSK è un altro passo importante nelladi farmaci, dopo che nel 2015 ha venduto a Novartis un importante portafoglio di terapie (soprattutto anticancro). Poche settimane fa aveva annunciato un accordo simile con l'azienda biopharma statunitenseper terapie anticancro."Lal'esperienza di immuno-neurologia di Alector con l'attenzione alla ricerca e sviluppo di GSK sulla scienza del sistema immunitario e sulla genetica umana, le sue comprovate capacità di sviluppo di farmaci in fase avanzata e la sua impronta globale", si legge in una nota.È sostanzialmente piatto l'andamento dia Wall Street, dove si attesta a 40,3, con un. Ha invece preso il volo il titolo di, che scambia in, e si attesta a 33,81.