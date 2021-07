Il comparto tecnologico a Milano è in territorio positivo (+1,01%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per l', che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 124.097,7, in crescita di 1.250,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 858, dopo aver avviato la seduta a 854.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,88%.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,99%.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,65%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,89%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,55%.