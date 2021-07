Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia (-0,59%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

listino principale

Banco BPM

BPER

listino milanese

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo l'Ilha iniziato gli scambi a quota 9.321,5, in calo di 55,24 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 95, dopo aver aperto a 95.Nel, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,87%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Tra le medie imprese quotate sul, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,87%.