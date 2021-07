Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

utilities

sanitario

Nike

Travelers Company

Chevron

Amgen

Walgreens Boots Alliance

Honeywell International

Wal-Mart

Goldman Sachs

Regeneron Pharmaceuticals

Marriott International

Facebook

Henry Schein

Micron Technology

KLA-Tencor

Applied Materials

Lam Research

(Teleborsa) - Wall Street chide gli scambi in frazionale rialzo, con ilche sale dello 0,38% a 34.634 punti, continuando la scia rialzista innescata martedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 4.320 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); poco sopra la parità l'(+0,51%).(+1,72%),(+1,13%) e(+0,93%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+1,92%),(+1,51%),(+1,45%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,41%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,18%.(+2,88%),(+1,99%),(+1,92%) e(+1,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,85%.Affonda, con un ribasso del 3,12%.Crolla, con una flessione del 2,71%.