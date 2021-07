Borse caute orfane di Wall Street. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, con in mercati orfani del faro di Wall Street rimasta chiusa oggi per la Festa dell'Indipendenza.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,37%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,90%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,80%.senza slancio, che negozia con un +0,08%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,63% a 25.441 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 27.919 punti.di Milano, troviamo(+2,42%),(+1,74%),(+1,62%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,07%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.di Milano,(+3,92%),(+2,92%),(+2,48%) e(+2,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,27%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,83%.